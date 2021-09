Detido suspeito de roubo de arte sacra em igreja do Porto

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 48 anos, por suspeitas de roubo de quatro obras de arte sacra de uma igreja do Porto.

Em comunicado, a PJ indica que “no âmbito de uma investigação relativa ao furto de objetos de arte sacra, ocorrido no início deste mês numa igreja desta cidade, identificou e deteve o presumível autor”.

No decurso da investigação que contou com a colaboração da PSP, “foi possível apreender as quatro peças de arte sacra furtadas, de valor patrimonial e histórico significativo”.

“Os bens culturais haviam sido vendidos por um valor diminuto a uma comerciante, que foi indiciada pela prática do crime de recetação.”

O detido, desempregado, de nacionalidade portuguesa e com antecedentes por este e outros tipos de ilícitos, vai ser presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.