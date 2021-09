"Quanto mais publicidade institucional houver, mais forte está a comunicação social"

Depois temos outro setor muito importante, que emprega mais gente, que é a imprensa regional. Temos títulos muito importantes no panorama nacional que são de inspiração cristã, e que têm uma marca na sociedade onde estão localizados. É necessário que haja renovação dos seus quadros, um refrescamento a nível editorial, e isso tem acontecido, na generalidade, só não acontece mais por falta de meios. Nesse aspeto, o tecido económico, a realidade económica do país condiciona em muito essa evolução, com mais qualidade, que se pede nos dias de hoje.

Já houve algumas publicações, mais pequenas, que fecharam portas, porque não conseguiram, devido à pandemia. No ano passado, sobretudo, houve uma paralisação dos Correios e muitas das publicações são distribuídas através do serviço postal. Essa paralisação, no pico da pandemia, arrastou-se durante algum tempo, com o confinamento, e houve alguns títulos que não conseguiram continuar. Quem estava à frente já tinha alguns anos, a idade não permitiu aguentar o impacto, a necessidade de ginástica por parte dos meios para poder ultrapassar as dificuldades.

O financiamento do setor é um grande problema. Paulo Ribeiro mostra-se preocupado com o impacto nas receitas publicitárias da crise no comércio tradicional, “que é o grande suporte publicitário de um jornal regional”, e a crescente dependência das autarquias. O Estado deve investir mais em publicidade institucional.

E ao nível do jornalismo, que consequências há a reter da pandemia? As instituições da Igreja Católica souberam adaptar-se?

Foi difícil, mas penso que, sobretudo na imprensa regional, que tem jornalistas permanente na rua a acompanhar o pulso da comunidade onde estão localizados, todos se souberam adaptar, no sentido de aproveitar as tecnologias. No confinamento, através do trabalho em casa, conseguiram rapidamente adaptar-se à realidade. Não creio que tenha havido algum jornal que tenha deixado de ser publicado, de forma constante, devido à pandemia ou devido ao confinamento.

Houve um período em que, de facto, tivemos conhecimento de títulos que não foram editados porque a gráfica ficou condicionada ou a publicidade caiu a pique, devido ao encerramento do comércio, sobretudo o de proximidade. Isso levou a que os jornais não tivessem capacidade de produzir os seus títulos, mas adaptaram-se para o online, não deixaram de produzir e não deixaram o leitor sem notícias da sua comunidade, da sua terra.

Alerto para a importância que, cada vez mais, a imprensa regional assume neste período, porque foi o órgão de comunicação que levou até às pessoas a informação concreta da realidade que se estava a viver na sua comunidade, no seu concelho, na sua região.

Face a essa importância, de que fala, o Estado foi a tempo de cumprir o seu papel no apoio às publicações, neste período de pandemia?

Sim e não. O “sim” devemo-lo ao Presidente da República, que alertou para a importância da imprensa, sobretudo da imprensa regional, e deu esse eco no país, tendo recebido inclusivamente os responsáveis de várias associações ligadas à comunicação social, da imprensa, da rádio, da televisão, entre as quais a AIC. Foi motivador, de facto, ter esse apoio do chefe de Estado.

Da parte do Estado houve uma iniciativa importante que a AIC já há muito vinha defendendo e que em boa hora o Governo pôs em prática, que foi a aplicação da lei da publicidade institucional, com a compra antecipada de publicidade do Estado aos órgãos de informação nacionais, entre os quais figuraram também os da imprensa regional e da AIC. Isso foi importante, ainda que tenha demorado muito tempo até que a medida fosse implementada, só quase no final do ano passado é que essa verba chegou -, ainda que não tenha sido um volume muito grande, mas foi uma ajuda substancial. Houve órgãos de comunicação social que, pela primeira vez, receberam publicidade institucional do Estado.

Talvez nem todos tenham essa perceção, mas existe uma legislação que diz que parte da publicidade do Estado deve ser investida nos órgãos de comunicação social regionais e locais, sejam rádios, jornais ou portais. Isso raramente acontecia, mas com esta campanha contribuímos ativamente, juntamente com a Associação Portuguesa de Imprensa, e ajudamos o Governo, a pedido deste, a montar esta operação que permitiu que, no final do ano, muitos órgãos de comunicação social recebessem o apoio financeiro do Estado. Não foi uma esmola, foi um serviço, a contrapartida de um serviço que não comprometeu em nada a independência de cada um destes órgãos.