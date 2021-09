Instituições de Braga fazem a pé caminho de Santiago para recolher fundos

Quatro instituições de Braga, que desenvolvem trabalhos na área social, estão a realizar o caminho a pé até Santiago de Compostela, para angariarem fundos para projetos sociais.

“Promover uma caminhada movida pela saúde e a solidariedade. Com esta iniciativa, pretende-se angariar fundos para projetos sociais das entidades envolvidas e interagir com outras instituições, organismos e públicos ligados à economia social”, explicam os promotores.

A iniciativa, que junta a Cáritas Arquidiocesana de Braga, a Cruz Vermelha Portuguesa Braga, a Bogalha, e a Cerci Braga apela, por isso, à generosidade de cidadãos e empresas, através de uma campanha de ‘crowdfunding’: ajude a caminhar rumo ao impacto positivo.

De acordo com as quatro instituições, “os cidadãos e empresas poderão adquirir quilómetros com a doação de valores múltiplos de dez (uma unidade). Os quilómetros integrarão um resultado final que, após a recolha, será distribuído igualmente pelas instituições intervenientes”.

Os fundos recolhidos serão distribuídos pelas quatro instituições e já têm um destino específico.

Assim, a Cáritas irá transformar o valor angariado em vales de apoio alimentar, que vão dos cinco aos 50 euros, para famílias com carências socioeconómicas.

A Bogalha pretende adquirir um autocarro e a Cerci Braga uma nova viatura para transporte dos seus utentes.

Já a Cruz Vermelha vai destinar o valor angariado ao apadrinhamento das residências de acolhimento para pessoas sem-abrigo, nomeadamente através da compra de vários eletrodomésticos.