Arcebispo de Évora. “Não podemos aceitar que, para tudo, se tenha de emigrar”

Motivos que afastam os jovens da sua região e do seu país, onde “não há um desenvolvimento compatível aos seus sonhos, que lhes ofereça um futuro”, levando-os a partir. “Vão ficando os idosos, as pessoas de meia idade que estão ao serviço da região, marcada por alguma indústria e a resistência dos empresários que cá estão”, alude.

“Neste momento se Portugal fosse um barco, viraria totalmente e não se aguentaria a flutuar, porque a população está toda virada para um lado, numa situação marcadamente desequilibrada.” A afirmação é do arcebispo de Évora, preocupado com o despovoamento que assola a região, confirmado, de resto, pelos resultados preliminares dos Censos 2021, divulgados recentemente.

Também ao nível do trabalho social, a falta de pessoas para trabalhar no apoio domiciliário, em residências para idosos ou centros de dia é uma “realidade preocupante”, levando o prelado a concluir que o “fenómeno de não termos capacidade de cuidar da nossa terra é grave ”, demonstrando que “não foram tomadas, a tempo, determinadas atitudes”, colocando a descoberto “o abandono da região”.

Nesta entrevista ao jornal da arquidiocese, o prelado fala da “grande revolução agrária” que está a acontecer no Alentejo, com a agricultura a beneficiar da grande barragem do Sul, mas alerta para o problema da falta de mão-de-obra.

Lembrando as palavras do Papa, “o grito da Terra e dos pobres”, o pastor da diocese eborense afirma que “há muitos gritos de pobres no Alentejo”, como “o grito dos avós e dos pais que veem o lugar dos seus netos e filhos, vazios à mesa”, não sendo mais que “o grito de saudade, de um povo muito arreigado à sua terra.”

O arcebispo de Évora considera que “é necessário discriminar pela positiva o Alentejo e o interior de Portugal”, dando como exemplo o que já acontece com as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

“Esta interioridade gera situações que não nos dão as mesmas possibilidades de quem vive num litoral desenvolvido ou numa cidade onde tudo é próximo, onde tudo é acessível”, lembra, apelando a que “Portugal não viva uma centralização” e que sejam trazidos serviços públicos para as capitais de província.

“Não é necessário estar tudo em Lisboa, podemos ter serviços nas diversas regiões com uma razoável e racional forma de aproveitamento de renovação de recursos e de despesas”, defende. “Não falo de uma descentralização despesista, falo de uma valorização das regiões, para que Portugal se consolide num só e não viva nesta situação de desequilíbrio.”

A falta de presença humana “paga-se com a desertificação, com os incêndios ou com o descuido do património”, por isso, D. Francisco pede aos decisores políticos que “o Alentejo seja visto e olhado com cuidado.”