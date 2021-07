Fátima. Presidente da Comissão das Conferências Episcopais da UE preside à peregrinação de agosto

O presidente da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia (Comece), cardeal Jean-Claude Hollerich, do Luxemburgo, vai presidir à peregrinação aniversária de agosto, que assinala a quarta aparição de Nossa Senhora aos três videntes, a única fora da Cova da Iria, nos Valinhos, também conhecida como a Peregrinação dos Emigrantes.

O arcebispo do Luxemburgo, de 62 anos, foi o primeiro luxemburguês a fazer parte do Colégio Cardinalício e recebeu a notícia em Portugal, quando se encontrava de férias.

Segundo informação do Santuário de Fátima, “mantém com a comunidade portuguesa uma relação de grande proximidade e não será a primeira vez que preside em Fátima a uma peregrinação aniversária”.

Na peregrinação de agosto, ainda a decorrer em contexto de pandemia, estão inscritos quatro grupos: dois de Espanha, um da Polónia e outro da Alemanha, e mantém-se as regras de segurança no Santuário de Fátima, devendo ser observado o “distanciamento físico entre peregrinos que não provenham do mesmo agregado familiar, o uso obrigatório da máscara e a frequente higienização das mãos”.

Também as entradas e saídas dos espaços estarão assinaladas, pelo que devem ser observadas as várias indicações sinaléticas.

Na Peregrinação de Agosto, a que acorrem milhares de emigrantes de férias em Portugal, existe ainda um ritual que este ano completará o seu 81º aniversário e que consiste na entrega de trigo a Nossa Senhora, no momento do ofertório da missa do dia 13 de agosto, uma prática iniciada pelos paroquianos de Leira, da Ação Católica.

Peregrinação Nacional dos Migrantes

A Igreja Católica em Portugal vai celebrar, de 8 a 15 de agosto, a 49ª Semana Nacional de Migrações, com o tema ‘Rumo a um nós cada vez maior’ e tem na participação na Peregrinação Internacional Aniversária de agosto o seu “coração”.

“O Coração desta semana é a Peregrinação de 12 e 13 de agosto, que decorrerá com as condicionantes conhecidas. Pelo segundo ano consecutivo não haverá vigília noturna. Os peregrinos terão acesso limitado, por isso, acredito que muitos estarão unidos pelo coração e acompanharão pelos meios de comunicação social, com a mesma intensidade”, refere a diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações (OCPM), Eugénia Quaresma.

“É tempo de reconstruir a partir de um tempo forte de Espiritualidade como aquele que nos oferece este Santuário, altar do mundo, onde sentimos que temos Mãe a quem confiar as nossas angústias, chorar as nossas mágoas, retemperar as nossas energias, renovar a nossa esperança”, acrescenta a diretora da OCPM.

Com a Semana Nacional de Migrações, a OCPM dá início à preparação do 107.º Dia Mundial do Migrante, que vai ser celebrado a 26 de setembro, com o tema escolhido pelo Papa Francisco - ‘Rumo a um “nós” cada vez maior’.