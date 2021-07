Santuário de Fátima volta a oferecer retiro presencial em agosto

O Santuário de Fátima vai promover, entre 20 e 22 de agosto, na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo, um retiro espiritual centrado na oração como fonte da vida, tendo como ponto de partida o desafio feito pelo Anjo aos Pastorinhos em 1916, quando se apresentou como o Anjo da Paz e os convidou à oração.

A iniciativa denominada “Sou o Anjo da Paz. Orai comigo” é promovida pela Escola do Santuário e quer proporcionar um momento de vivência espiritual à luz da mensagem de Fátima.

De acordo com a nota de apresentação do retiro, “em tempos de tribulação e dificuldade, a humanidade sempre levantou a sua voz para o alto, em busca de salvação”, assinalando que “hoje, as circunstâncias da nossa vida evidenciam e tornam ainda mais premente esta necessidade de encontrar a paz”.

“A oração, meio singular para alcançar essa paz desejada, converte-se, assim, em âncora que serena e estabiliza uma vida tumultuosa e incerta, colocando-nos face a face com Aquele que é a Paz”, acrescenta ainda a nota.

O programa do retiro será orientado pelo capelão do Santuário, padre Francisco Pereira, e vai proporcionar aos participantes fazer “com os Pastorinhos e como eles, um caminho orante, pontuado por momentos de meditação e reflexão pessoal, oração e partilha, procurando precisamente aprender dessa escola e viver o que nos ensina”.

As inscrições, embora gratuitas, são obrigatórias e sujeitas a confirmação.

Aos participantes é pedido que estejam atentos ao cumprimento de todas as regras de segurança definidas pelo Santuário de Fátima e que estão em vigor neste tempo de pandemia.