Quatro novos padres em Braga

Pedro Antunes, de 34 anos, é um dos três diáconos da arquidiocese de Braga que vai ser ordenado padre este domingo. É natural de Azurém, Guimarães, mas a sua paróquia de origem é Santa Maria do Bouro, em Amares. À conversa com a Renascença afirma-se como “alguém que, acima de tudo, quer servir a Igreja”. Conta que realizou outros ofícios e estudos distantes da religião, mas num determinado momento percebeu que Deus o estaria a chamar para fazer algo diferente e que “só conseguiria alcançar a realização e a felicidade plenas se seguisse o caminho de discernimento para o sacerdócio”. Já o diácono Jorge Miguel Rodrigues, natural de São João Baptista de Nogueira, em Braga, admite que sempre teve uma grande proximidade com a religião. Além do testemunho familiar, diz que houve muitas “histórias e rostos” e “pequenos sinais e gestos” que o levaram a querer aprofundar o seu caminho. E que foi a “ânsia de tentar passar os ensinamentos religiosos para a vida” que o ajudou a perceber Deus, “que não está distante, não está noutro mundo, mas habita a realidade de cada um”.

Francisco Ferreira Foto: Ponto SJ Paulo Pereira Foto: Arquidiocese de Braga Miguel Rodrigues Foto: Arquidiocese de Braga Pedro Antunes Foto: Arquidiocese de Braga

Paulo Pereira, natural de Santa Marinha de Covide, em Terras de Bouro, conta, por seu lado, que o vínculo com a religião surgiu um pouco por acaso. Estava no sétimo ano, quando um dos seus amigos o desafiou a frequentar alguns encontros pré-Seminário, uma vez que não queria ir sozinho. De um favor a um amigo, ficou a vontade de continuar a ir. Dois anos mais tarde, Paulo Pereira ingressou no Seminário Menor. A hipótese de vir a ser padre ainda não estava em cima da mesa, mas aos poucos, “através de pequenos sinais, pessoas e rostos”, percebeu que Deus o chamava. Ordenação: “é um momento que faz parte da caminhada” Com a aproximação da concretização de um sonho, Pedro Antunes refere que é normal que se sintam “cheios”, porque, “invariavelmente, é um momento em que temos alguma notoriedade mediática”. Mas é importante ter “os pés bem assentes na terra”, com a consciência de que é um passo necessário para realizar a vontade de Deus. “É um momento que faz parte da caminhada”, diz. Já Paulo Pereira vê a sua ordenação sacerdotal como um ponto de chegada, “na medida em que é o culminar de um processo e de formação”, mas também como “ponto de partida para a missão que me vai ser pedida a partir daqui”. Também para Miguel Rodrigues o momento da ordenação não é um fim, mas pode significar o começo de muita coisa. “Ser ordenado é uma possibilidade que se abre. É mais uma nuvem que se dissipa e que se expande no céu, é um rasto a continuar a percorrer e a continuar a descobrir aos bocadinhos”, afirma. As restrições da pandemia O contexto pandémico obriga a que a cerimónia de ordenação sacerdotal tenha uma logística diferente do habitual. Entre sorrisos, Pedro Antunes afirma: “não traz um novo significado à ordenação, mas traz muitas dores de cabeça”. Lamenta que as restrições sanitárias abriguem ainda algum afastamento dos fiéis, mas considera que “a Igreja tem de ter humildade e não cair na tentação de querer ser sempre uma Igreja de massas. Celebrar uma Eucaristia com uma pessoa ou celebrar uma Eucaristia com uma assembleia de 250 ou 600 pessoas tem o mesmo valor. As pessoas têm todas a mesma dignidade”, sublinha, acrescentando que há coisas que a Igreja pode fazer para se tornar mais próxima das pessoas, sobretudo nos momentos mais decisivos e de maior dificuldade.

Noutra perspetiva, o diácono Miguel Rodrigues acredita que a pandemia veio ajudar a valorizar as relações. “Temos tido expressões tão significativas e tão concretas de carinho, de afeto, de gente que se preocupa e nos telefona, manda mensagem, diz o quanto gostaria de estar, mas, se calhar, não consegue. Isto pode parecer contraditório, mas a pandemia até veio pessoalizar um bocadinho mais as coisas”, declara, acrescentando: “temos tanta gente que está ali de forma incansável, independentemente dos medos e dos receios. Essa intimidade e essa força é algo muito marcante e não há pandemia que apague isso”. A ordenação “é uma espécie de casamento” Aos três diáconos da arquidiocese de Braga que serão ordenados padres este domingo, junta-se Francisco Cortês Ferreira, da Companhia de Jesus. Ao fim de 12 anos de preparação, vê a ordenação sacerdotal como “o deslizar para a reta final de um processo, de um caminho de aprendizagem, de amadurecimento pessoal”, em que as peças se estão a encaixar no momento e no sítio certo. “É uma espécie de casamento, com um namoro longo, em que uma pessoa chega ao fim e as partes já se conhecem tão bem que é o que deve ser, a pessoa faz o que é justo e casa. Eu ordeno-me padre, porque é o que acho ser justo no momento justo”, confessa. “Ser jesuíta é um modo de vida, um modo de olhar o mundo, de fazer certas escolhas sobre aquilo que queremos fazer e o modo como queremos viver”, conta ainda à Renascença, acrescentando que se sente como “alguém que tenta, como pode e a cada dia, servir a Deus”, com o desejo “de querer fazer melhor”. Francisco Ferreira valoriza o facto de ir ser ordenado em conjunto com os diáconos diocesanos, porque isso contraria a ideia de uma igreja “manta de retalhos”, quando, de facto, é “única e una”. O diácono Pedro Antunes concorda, porque “mesmo dentro da Igreja, muitas vezes temos esta tentação de olhar para as coisas a partir das nossas capelinhas, das nossas casas pessoais e dos nossos interesses. Só estamos interessados em que a nossa casa prospere”, mas “estamos todos unidos em Cristo”.