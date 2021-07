​Dia Mundial dos Avós e Idosos quer “unir gerações”

Para Francisco Pombas, diretor do Departamento Nacional da Pastoral Familiar (DNPF), a iniciativa do Papa ajuda a recentrar e reforçar a importância que deve ser dada aos mais velhos nas famílias.

E deixou vários desafios, que Francisco Pombas recorda. “Um deles é que os netos visitem os avós, não tem de ser no próprio dia, mas nos dias próximos do dia 25; o outro é que os jovens se organizem e visitem idosos que estejam sozinhos, quer nas suas casas, quer em residências de acolhimento ou lares; um terceiro foi lançado às paróquias e dioceses, para que uma das missas desse domingo seja celebrativa, dedicada ao dia dos avós”.

Seguindo o que o Papa propõe na mensagem, a Pastoral Familiar deixa um convite aos avós de todo o país para que partilhem “um sonho, uma memória e uma oração”. Para isso, explica, “o DNPF editou um desdobrável para que os avós possam expressar por escrito exatamente isso: um sonho, uma memória e uma oração, que partilhem isso com as suas famílias, e até, se quiserem, com o Departamento Nacional, para fazermos chegar a mais pessoas, e até ao próprio Dicastério da Família, em Roma”.

O panfleto desdobrável está disponível no site do Departamento Nacional da Pastoral Familiar, onde “pode ser descarregado e impresso”. A ideia é que os avós e idosos “sejam eles próprios protagonistas”, e que isso vá sendo feito “ao longo destes dias, antes de 25 de julho”, explica à Renascença Francisco Pombas.

Para assinalar o Dia Mundial dos Avós e dos Netos, a Pastoral Familiar preparou alguns vídeos (com testemunhos de uma cuidadora, de crianças e de uma avó), e vai promover uma “Conversa em Família”, e uma mesa redonda, iniciativas que vão ficar disponíveis no site e na página do Departamento Nacional da Pastoral Familiar no Facebook