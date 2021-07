José Vaz Carreto escreve livro sobre o Caminho de Santiago

O novo livro sobre o caminho de Santiago vai ser apresentado nos claustros da antiga sé de Bragança, no próximo dia 16 de julho, às 21h30. Chama-se Santiago a caminho de Compostela e retrata a experiência de José Vaz Carreto, juiz desembargador, a exercer funções no Tribunal da Relação do Porto, que percorreu a pé a ancestral rota do Caminho Português Central, desde a Sé Catedral do Porto até à Praça do Obradoiro, em Santiago de Compostela. “O livro é obra do acaso ou talvez não. Surge de ter sentido necessidade de escrever quando estávamos a meio do caminho. Ao longo do caminho e entre etapas escrevia e revia o caminho. No final dei a conhecer a duas ou três pessoas que nos acompanhavam o que tinha escrito e houve alguém que disse que merecia ser publicado”, conta o autor à Renascença. E o livro está aí, com edição da Farol. E permite “ver para além do olhar, uma viagem onde o caminho é a resposta”. Sim, porque, segundo José Vaz Carreto, numa primeira fase da viagem, descobrem-se “as razões profundas que nos levam a arriscar esta peregrinação intemporal”. Depois, e à medida que o caminho é palmilhado, “vamos sendo conquistados por aquilo que o caminho tem oferecido desde sempre: a cultura, a história e os monumentos que as preservam, o sofrimento, a alegria e a superação”. “No final, tornar-se-á num indivíduo novo… ou talvez não. Garantidamente, será diferente, envolto na mística do caminho e dos seus mistérios”, assinala o autor.

As marcas do caminho que ficam para a vida Do caminho Português Central, José Vaz Carreto guarda várias marcas que se prolongarão no tempo e que nem todas podem ser descritas. A primeira, conta, “é uma consciência diferente do que é o caminho de Santiago”; depois, “os efeitos que advêm da solidariedade que se sente no caminho, um sentimento de entreajuda entre os peregrinos, a amizade que nasce e permanece depois do caminho feito, a cumplicidade que se evidencia quer entre os peregrinos quer entre as pessoas com quem nos encontramos e que moram no caminho”. Permanece também “um pensamento inquietante que é este: porque é que milhares de pessoas fizeram e fazem o caminho mais ou menos conscientes de que em Santiago, provavelmente, não estará o corpo do apóstolo? E isso, neste âmbito, é completamente irrelevante”, diz. “E depois, há uma coisa muito importante que é a saudação do caminho ou o caminho. É claro que há depois uma marca que se nota entre os peregrinos e que se nota nas redes sociais, é aquela expressão ‘eu já fiz o caminho de Santiago’”, acrescenta. Do caminho que se fez livro, ficam, então, importantes lições para a vida, desde logo a descoberta de que “o conhecimento e aceitação do outro são a principal vitória espiritual na vida”. “Antes de tudo, ficam as marcas que nos interrogam no dia a dia, todas essas que nos ficaram do caminho porque é o gesto, são as atitudes que temos no caminho que temos ou devemos ter no dia a dia e, depois, há o desprendimento no caminho, tudo o que é supérfluo e aquilo que temos a mais e que não nos faz falta efetivamente, para procurar ser felizes e fazer felizes os outros”, explica à José Vaz Carreto