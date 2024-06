Bloco de Esquerda resiste por pouco nas europeias

Veja também:

Ainda os votos das eleições europeias não estavam todos contados e a cabeça de lista Catarina Martins já dava por assegurada a continuidade do Bloco de Esquerda (BE) no Parlamento Europeu com sua eleição para Bruxelas.

“Numas eleições que sabíamos que eram difíceis em toda a Europa, o BE mantém a representação no Parlamento Europeu”, sublinhou a candidata bloquista no início do seu discurso, em noite eleitoral no Fórum Lisboa, sem nunca assumir a derrota do partido com a perda do segundo eurodeputado eleito em 2019.

Apesar da queda de 10,56% para 4,3% dos votos, não foi esse o rumo do discurso de Catarina Martins. A tarefa coube à coordenadora do partido, Mariana Mortágua que, ao lado de cabeça de lista, admitiu que o BE ficou aquém das expectativas.

“O Bloco de Esquerda não cumpriu o objetivo de manter a sua representação no Parlamento Europeu, mas assim como aconteceu nas legislativas, resistimos”, sublinhou Mariana Mortágua no fecho de uma noite que não foi fácil para os bloquistas que tiveram que esperar até ao último minuto para confirmarem a eleição que chegou a estar tremida.

Ainda assim foi o primeiro partido a dar como encerrada a noite, mas sem antes anotar a “derrota da extrema-direita”.