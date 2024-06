​Alexandra Leitão: "O PS não vai criar instabilidade desnecessária"

“Exigência, responsabilidade e diálogo”. Estas são palavras-chave da leitura socialista ao resultado das eleições europeias que traduz uma vitória do PS com pouco mais de 38 mil votos de vantagem sobre a AD.

Em declarações à Renascença, na manhã desta segunda-feira, a líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, lamenta o que diz ter sido a estratégia do governo de “nacionalizar” a campanha pelo que, acrescenta, a vitória tem um significado especial. Para a deputada socialista, apesar da “precipitação pouco amadurecida do governo” em fazer anúncios, os “portugueses souberem distinguir”.



Questionada sobre as consequências dos resultados das europeias na vida política nacional, Alexandra Leitão garante que “o PS não vai criar instabilidade desnecessária” porque é um partido responsável, mas garante que reforça o plano de exigência para com o governo de quem espera diálogo. A líder parlamentar socialista rejeita, entretanto, leituras que associam o PS ao Chega na atividade parlamentar, sublinhando que o PS vai continuar a fazer as propostas que entende necessárias.

No plano europeu, Alexandra Leitão congratula-se com o apoio manifestado pelo governo a uma eventual candidatura do ex-primeiro-ministro António Costa ao Conselho Europeu, mas recusa, por agora, adiantar se os socialistas apoiarão a recondução de Ursula Von der Leyen na Comissão Europeia. Nestas declarações à Renascença, a líder da bancada parlamentar do PS lembra que num primeiro momento a líder do executivo comunitário “teve um movimento de pedir apoio à extrema direita”, mas, apesar do aparente recuo, é “matéria ainda para analisar”, conclui.