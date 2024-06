10 de Junho. Marcelo pede que Portugal "unido" não omita a tragédia, mas sonhe com a redenção

EU

10 jun, 2024 PORTUGAL 12:07

Todos os anos vejo, através das televisões, o que se passa nas comemorações do 10 de Junho. Vejo por LÁ um certo NÚMERO de HOMENS vestidos civilmente, EXIBINDO as MEDALHAS com que foram AGRACIADOS pelos " MAUS SERVIÇOS " que prestaram no cumprimento do Serviço Militar. Como ex. COMBATENTE em Angola, sinto VERGONHA pelo EXIBICIONISMO dessas MEDALHAS, pois MUITAS eram atribuidas por TEREM MATADO e não terem dito NÃO. A ELES digo. Tenham VERGONHA.