Perda de representação da CDU vai afetar "negativamente" a Madeira, diz Paulo Raimundo

O secretário-geral do PCP assume não ficar satisfeito com a perda de representação parlamentar na Madeira, considerando que esse será o fator "que pesará mais negativamente na vida política" da região.

"A perda de representação parlamentar da CDU é o fator que pesará mais negativamente na vida política da região, e em particular no que toca à defesa dos interesses do povo e dos trabalhadores da região", afirmou Paulo Raimundo numa declaração na sede nacional do PCP, em Lisboa.

Para o líder comunista, pesaram no resultado da CDU "fatores de dispersão relativos àquilo que estava em causa nas próprias eleições regionais, as circunstâncias em que as eleições se realizaram" - com a dissolução da assembleia regional e a convocação de eleições por parte do Presidente da República -, que fizeram com que "aspetos associados à dissolução" se tenham sobreposto à apreciação política.

"Essas circunstâncias foram aproveitadas pelo PSD para se vitimizar, travando dessa forma uma descida ainda mais significativa do que aquela que ocorreu, e foram também aproveitadas por outras forças políticas para empolar artificialmente diferenças e ocultar convergências que têm de facto com a política que esteve e que está em curso", sustentou.

O secretário-geral do PCP defendeu que a maioria obtida pelo PSD "é negativa para os interesses do povo e dos trabalhadores", considerando que o seu resultado é "inseparável da utilização de instrumentos e de dinheiros públicos, e de uma atitude do Governo regional para condicionar os eleitores, procurando esconder as injustiças, desigualdades, exploração e empobrecimento que caracterizam a sua ação política".

"Procurando inclusive fazer-se de vítima face a práticas ilícitas e danosas que o processo de investigação em curso veio evidenciar e que conduziu à convocação de eleições antecipadas", frisou.