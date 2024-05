Sem comentar, Marcelo diz que audição de Costa pelo MP é "passo importante"

Escudado do período eleitoral na Madeira, Marcelo Rebelo de Sousa voltou esta sexta-feira a não comentar a Operação Influencer e os seus desenvolvimentos, mas considera que a audição do Ministério Público ao ex-primeiro-ministro, António Costa, é um “passo importante” nas aspirações a um cargo europeu.

“Não posso qualificar”, disse Marcelo, quando questionado por jornalistas em Lisboa sobre o que significa Costa ter sido ouvido esta sexta-feira, para segundos depois indicar que “processualmente, houve um passo que foi importante”.

“Ainda ontem, em Itália, comentei que não vou falar de processos concretos, mas sempre que me levantavam a questão eu dizia que, por um lado, considerava que era bom para Portugal e para a Europa que o lugar no Conselho Europeu - a haver consenso e parece que há consenso alargado -, pudesse vir a ser ocupado por um português e por aquele português”, afirmou, referindo-se a António Costa.

O ex-primeiro-ministro foi esta sexta-feira ouvido pelo Ministério Público no caso Influencer, seis meses depois de se conhecer a investigação. A audição, pedida pelo próprio António Costa na qualidade de suspeito, durou hora e meia.

No âmbito do processo, que começou com buscas a 7 de novembro do ano passado na residência oficial do primeiro-ministro, o ex-chefe de Governo pediu em abril para ser ouvido “com a maior celeridade possível”.