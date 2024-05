Paupério critica mudança no IRS jovem e exige reconhecimento da Palestina

O cabeça de lista do Livre às eleições europeias, Francisco Paupério, criticou esta sexta-feira o Governo por fazer uma alteração ao IRS dos jovens "sem efeito real" e exigiu o reconhecimento imediato do Estado da Palestina.

Num discurso na abertura oficial da campanha do Livre para as eleições europeias, no Jardim do Príncipe Real, em Lisboa, o Francisco Paupério criticou o Governo por manter a mesma postura do "executivo de um partido que um dia convidou" os jovens a emigrar.

Argumentou que o novo IRS Jovem aprovado pelo Governo de Luís Montenegro "não tem um efeito real na maioria dos jovens condenados a um ciclo de baixos salários" e que as medidas de apoio à compra de habitação "ignoram a precariedade laboral de um jovem em Portugal e em nada resolvem a escalada do preço das casas e a especulação imobiliária".

Numa mensagem dirigida ao Governo, Francisco Paupério instou o executivo a reconhecer a Palestina, argumentando que não há "qualquer desculpa" e que "outros países europeus já o fizeram".

Sobre as principais causas do partido a nível europeu, o candidato do Livre sublinhou a importância de a União Europeia dar resposta à emergência climática "com o novo pacto verde e social", ao desemprego jovem "com um aumento da garantia de juventude europeia" e para que a "vida não seja só trabalho", através de uma semana laboral de quatro dias.