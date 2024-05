Agora o IVA da eletricidade: Parlamento aprova mais um projeto do PS

O PS consegue aprovar no parlamento mais um projeto lei, desta vez a redução o IVA da eletricidade tendo em conta o consumo.

O projecto teve os votos contra do CDS e do PSD, a abstenção do Chega e o voto favorável das restantes bancadas.

Esta manhã durante o debate os partidos que apoiam o Governo ficaram isolados e o PSD acusou o PS de ser oportunista e não perceber qual a urgência de avançar agora com esta ideia sem esperar pela proposta do Governo de Orçamento do Estado para o próximo ano.

Por sua vez, o PS defende que a redução do IVA da eletricidade "é da mais elementar Justiça".

O projeto do PS que foi aprovado aposta numa redução tendo em conta os consumos.