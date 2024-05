Medidas para "fixar jovens". Montenegro anuncia taxa de IRS de 15% e isenção de IMT

As duas medidas têm um impacto anual no orçamento de 100 milhões de euros.

“Com a medida, os jovens portugueses pagarão uma taxa de IRS que medeia entre os 4,4% e os 15%. Embora a taxa máxima aplicável ao último escalão seja 15%, a verdade é que a grande maioria dos jovens ganha muito menos que os rendimentos do último escalão, e por isso terão uma taxa de imposto algures entre os 4,4% e os 7 ou 8%”, explicou Montenegro, indicando que este é um “grande esforço” com impacto de cerca de mil milhões de euros.

Entre as medidas do programa "Tens Futuro em Portugal", ao nível da fiscalidade, está a aprovação do IRS Jovem, uma proposta de lei para fixar a taxa máxima de IRS de jovens até aos 35 anos nos 15% a partir de 1 de janeiro de 2025.

O Governo propõe ainda um mecanismo de garantia pública até 15% do valor de aquisição de imóveis por parte de jovens até aos 35 anos e com limite de aquisição de 450 mil euros. A medida entra em vigor a 1 de agosto.

No arrendamento, estão previstas mudanças no programa Porta 65, com as candidaturas a passarem a ser decididas segundo os rendimentos de jovens até 35 anos a partir de 1 de setembro.

No alojamento estudantil, Montenegro anunciou o reforço de capacidade em 709 camas já para o próximo ano letivo, o alargamento de apoios à habitação a estudantes deslocados sem bolsa e o alargamento de bolsas de estudo a trabalhadores-estudantes. Uma medida de “justiça”, considera Montenegro.

Estas camas são serão usadas através de protocolos com a Movijovem e o INATEL, com utilização de camas de Pousadas de Juventude e unidades do INATEL no continente, com um impacto financeiro em 2024 de 900 mil euros e em 2025 de 2,6 milhões de euros.



Haverá ainda uma linha de financiamento para as universidades para o reforço de camas com entidades públicas, privadas e do setor social em residências estudantis, a ser gerida por Serviços de Apoio Social de cada instituição de Ensino Superior, com um impacto financeiro em 2024 de 1,9 milhões de euros e de 5,5 milhões de euros em 2025.

O quinto eixo destina-se ao reforço dos meios para a saúde mental e física de jovens portugueses, com o reforço de 100 psicólogos, nutricionistas e enfermeiros no programa Cuida-te + do IPDJ, através do reforço da verba e do alargamento da idade dos jovens abrangidos pelo programa dos 25 para os 30 anos (12-30 anos), com um custo de 575 mil euros este ano e de 2 milhões de euros no próximo ano.

Haverá ainda a introdução de cheques-psicólogo a serem distribuídos por universidades para a atribuição de mais de 100 mil consultas, com um custo de 1,5 milhões em 2024 e de 3,75 milhões de euros em 2025, e de cheques-nutricionista para 50 mil consultas em universidades, com um custo de 750 mil euros este ano e de 1,875 milhões no próximo ano.

Outra das medidas é a distribuição gratuita de produtos de higiene menstrual nas escolas do ensino básico e secundário e nos centros de saúde, para até 120 mil pessoas, com impacto de 3,4 milhões de euros em 2024 e 10,1 milhões de euros em 2025.

Juntando-se a Montenegro, a ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, esclarece que este é apenas “o primeiro conjunto de decisões” para os jovens, mas não o único. “É um trabalho que terá continuidade”, garante.

A governante sublinha a importância do alojamento estudantil, indicando o problema de milhares jovens que não estão no Ensino Superior “por razões financeiras”. “Há um problema no dia de hoje e o Governo tem a obrigação de apresentar soluções”.