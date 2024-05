Mariana Vieira da Silva acusa Governo de afastar "protagonistas de reformas" lançadas pelo PS

A dirigente socialista Mariana Vieira da Silva critica "afastamentos sumários" nas direções do Serviço Nacional de Saúde e nos Museus e Monumentos, considerando que o trabalho de "consenso e de construção em cima de decisões anteriores" que aconteceu na decisão do novo aeroporto de Lisboa "não é neste momento visível noutras áreas da governação".

No programa Casa Comum da Renascença, Vieira da Silva refere-se à saída de Fernando Araújo da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde e às noticias que dão conta da substituição dos directores da Museus e Monumentos e do Património Cultural.

"Passámos 8 anos a ouvir dizer que não há reformas. E com um mês de governo, já vamos na destruição ou pelo menos no afastamento de dois protagonistas de duas das principais reformas que o último Governo fez: a direção executiva do SNS e toda a estrutura da cultura para a área dos museus e monumentos", denuncia a antiga ministra na estreia como comentadora no programa "Casa Comum" da Renascença. Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco constituem o novo painel fixo de opinião do programa que vai para o ar às quartas -feiras pelas 13 horas.