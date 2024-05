Social-democrata Duarte Pacheco alerta: novo aeroporto vai ter custos para os contribuintes

O social-democrata Duarte Pacheco tem dúvidas de que o projecto do Novo Aeroporto de Lisboa não tenha custos para os contribuintes. O ex-deputado e especialista em assuntos económicos põe reservas à afirmação do Ministro das Infraestruturas que assegura que o projecto não vai fazer uso de um só euro do Orçamento do Estado.

No programa “ Casa Comum”, da Renascença, diz não ser “tão perentório” como Miguel Pinto Luz na garantia deixada após o anúncio da localização do novo Aeroporto Luis de Camões em Alcochete.

“Independentemente do aeroporto, aqui há um conjunto de infraestruturas acopladas, nomeadamente a Ponte e as linhas férreas que têm de ser construídas. Há todo um conjunto de investimentos em vias rodoviárias em redor do aeroporto, etc. E isso tem custos para o contribuinte”, alerta Duarte Pacheco que lembra que no passado foram feitos anúncios de obras públicas sem concretização.

O antigo deputado do PSD acredita que desta vez o projecto do Novo Aeroporto de Lisboa é para avançar, devido ao consenso partidário que se gerou.

