Governo apresenta plano de emergência para a saúde dentro de duas semanas

O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira que irá apresentar o programa de emergência para a saúde dentro de duas semanas, com especial foco na recuperação de cirurgias, na obstetrícia e nas respostas no âmbito da medicina familiar.

A promessa foi feita durante o debate quinzenal, na Assembleia da República, em resposta ao presidente do Chega, André Ventura, que antes acusara o líder do executivo de "muita conversa" e nenhuma medida para o setor da saúde.

O primeiro-ministro respondeu-lhe que o líder do Chega "só vai ter de esperar duas semanas" para conhecer o plano de emergência que será apresentado pelo Governo.

"Só vai ter que esperar mais duas semanas, no máximo. Garanto-lhe que, daqui a duas semanas no máximo, o deputado e o país vão conhecer o programa de emergência que vamos apresentar para a saúde, que tem incidência na recuperação dos tempos para a realização de consultas, cirurgias, em particular das mais problemáticas, as cirurgias oncológicas, que tem um foco especial numa área fundamental, a obstetrícia, que tem um plano para dar uma resposta de medicina familiar para o 1,5 milhão de portugueses que não tem médico de família", afirmou Montenegro.

Luís Montenegro, no entanto, advertiu que o programa será de emergência e "não a transformação estrutural que o Governo tenciona fazer na saúde" até ao final da legislatura, libertando-a de complexos de ordem ideológica.