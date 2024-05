Conheça o calendário dos debates televisivos para as europeias

Arranca esta segunda-feira o ciclo de debates televisivos para as eleições europeias de 9 de junho, com um confronto entre quatro forças partidárias: o cabeça de lista da Aliança Democrática (AD), Sebastião Bugalho, a do Partido Socialista (PS), Marta Temido, o da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim de Figueiredo e o do Livre (L), Francisco Paupério, às 20h30, na SIC.

O modelo é diferente do habitual, depois de PS e AD terem recusado frente a frente entre os cabeças de lista dos oito partidos com representação parlamentar. Assim, haverá no total oito debates: seis com quatro partidos e dois a oito, um na RTP e outro organizado pelas rádios.

Os seis debates a quatro frentes terão uma duração de 50 minutos a 55 minutos e acontecerão entre os dias 13 e 24 de maio.

Calendário completo dos debates:

Segunda-feira, 13 de maio

SIC, 20h30

Sebastião Bugalho (AD), Marta Temido (PS), João Cotrim de Figueiredo (IL) e Francisco Paupério (L)

Quarta-feira, 15 de maio

RTP

Catarina Martins (BE), Pedro Fidalgo Marques (PAN), António Tânger Correia (CH) e Francisco Paupério (L)

Sexta-feira, 17 de maio

TVI

João Oliveira (CDU), Catarina Martins (BE), João Cotrim de Figueiredo (IL) e Francisco Paupério (L)

Segunda-feira, 20 de maio

SIC

João Oliveira (CDU), Pedro Fidalgo Marques (PAN), António Tânger Correia (CH) e João Cotrim de Figueiredo (IL)

Terça-feira, 21 de maio

RTP

Marta Temido (PS), Sebastião Bugalho (AD), António Tânger Correia (CH) e João Oliveira (CDU)

Sexta-feira, 24 de maio

TVI

Marta Temido (PS), Sebastião Bugalho (AD), Catarina Martins (BE) e Pedro Fidalgo Marques (PAN)

Terça-feira, 28 de maio

RTP

Debate a oito entre os partidos sem assento parlamentar

Quinta-feira, 30 de maio

RTP

Debate com nove candidatos de outros partidos sem representação parlamentar.

Segunda-feira, 3 de junho

Renascença, Antena 1, TSF e Rádio Observador, 9h30 às 11h30

Debate com os oito partidos com assento parlamentar