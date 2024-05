Ministra acusa Ana Jorge de "total inação" e rejeita saneamento político na Santa Casa

A ministra afirmou que "não nos passava pela cabeça [do Governo], que não tivesse um plano de reestruturação financeira" ou que "tivesse aumentado despesas com pessoal", referindo que apenas foram cortadas despesas com 19 dirigentes, que perderam esses cargos e os suplementos a eles associados, mas se mantiveram na instituição, tendo, por outro lado, sublinhando a decisão da mesa em aumentar os seus próprios salários.

Sobre as acusações de "calúnia e má-fé" feitas por Ana Jorge sobre as justificações para a exoneração da mesa da SCML, Maria do Rosário Ramalho disse que acha isso "muito estranho", elencando uma sucessão de acontecimentos até ao momento da demissão, como a inexistência de um relatório sobre medidas a tomar ou de resposta a um conjunto de "perguntas muito básicas" colocadas pela tutela e às quais Ana Jorge nunca terá respondido.

Apontando "falhas de comunicação", a ministra disse ter perdido a confiança na provedora exonerada, "absolutamente", pelo que tomou a decisão de exoneração "nos fundamentos da lei".

Rejeitou, no entanto, que esteja prevista qualquer ação criminal contra a ação de Ana Jorge à frente da SCML, frisando que o que a preocupa "é a gestão" e que a decisão tomada assenta nos dados recolhidos pelo Governo, que a ministra não quis detalhar antes de os dar a conhecer aos deputados, na audição parlamentar.

Maria do Rosário Ramalho rejeitou as alegações de saneamento político apontadas ao Governo na exoneração de Ana Jorge, que se mantém no cargo em gestão corrente até ser substituída no cargo, como "é obrigação de qualquer pessoa que exerce funções públicas".