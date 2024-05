Bolieiro quer inquérito à causa do incêndio no Hospital de Ponta Delgada

O Presidente do Governo Regional dos Açores quer um inquérito à causa do incêndio no Hospital de Ponta Delgada do maior hospital da Região Autónoma.

"Naturalmente, temos de saber as causas. Não podem ficar na nuvem do desconhecimento", diz, à Renascença.

Devido ao incêndio, todos os doentes internados no Hospital de Ponta Delgada têm estado a ser transferidos.

Os doentes críticos e graves foram transferidos para o hospital da CUF, na cidade de Lagoa, e os restantes para centros de saúde.

O incêndio na maior unidade de saúde dos Açores obrigou ao encerramento do Serviço de Urgência, Bloco de Partos e Bloco Operatório, à retirada de todos os doentes e afetou o sistema elétrico da infraestrutura.

"Ainda vai demorar uns dias" para que o Hospital regresse à normalidade, refere José Manuel Bolieiro à Renascença.

"Naturalmente, vamos precisar de colaboração e ajuda. Isto vem realçar a importância de ter uma vigilância aos edifícios. É preciso ter um plano muito mais incisivo", considera.