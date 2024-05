“Não faz sentido” a PGR ser ouvida no Parlamento, defende António Costa

Costa indicou ainda que a ida de Lucília Gago ao Parlamento está prevista na altura da apresentação do relatório anual de atividades do Ministério Público.

Esquivando-se a comentar questões de justiça a propósito do manifesto divulgado por 50 personalidades sobre o estado do setor, António Costa não deixou de apontar que “não faz sentido” a procuradora-geral da República, Lucília Gago, ser ouvida sobre a Operação Influencer ou casos concretos no Parlamento - “sobretudo se estiverem em curso”.

Legislativas aconteceram "no pior momento". Cargo europeu será "muito difícil"

O anterior primeiro-ministro falou ainda sobre as eleições legislativas de março, que ocorreram no "pior momento" para o PS e assumiu que será "muito difícil" assumir um cargo europeu enquanto houver um "processo pendente".

"As eleições ocorreram no pior momento possível para quem estava a governar", sustentou o ex-chefe do Governo em entrevista à apresentadora de televisão Cristina Ferreira, na TVI, lembrando que a inflação estava a começar a ceder, a confiança dos consumidores melhorar e as taxas de juro a dar sinais de abrandamento.

Segundo António Costa, "era difícil ter um pior contexto económico e social" para realizar eleições e, além disso, com um primeiro-ministro envolvido num processo judicial, tudo junto criou um efeito adverso para o partido no governo".

Costa, que anunciou que passará a escrever uma crónica aos sábados no jornal Correio da Manhã e irá comentar na nova televisão do grupo de media daquele jornal, admitiu ser difícil assumir um cargo europeu a breve prazo.

Questionado sobre o exercício de um cargo europeu, o anterior primeiro-ministro respondeu que "depende das circunstâncias", mas "com um processo pendente é muito difícil haver essa solução".

Quanto à sua nova vida, Costa disse que "há pequenos luxos que se ganham", como "ter o telemóvel desligado à noite" ou "não pôr o despertador" para acordar de manha. .

Relativamente ao momento da sua demissão do cargo de primeiro-ministro, a 07 de novembro, na sequência da operação Influecer, Costa descreveu-a como uma "sensação de ser atropelado por um comboio e ter ficado vivo", mas mostrou-se convicto de que, no final, ficará provada a sua inocência.

"Eu conheço o último episódio desta série, não sei é quantos episódios esta série vai ter ou quantas temporadas", ironizou, dizendo depois sentir que a confiança das pessoas em si "não se quebrou".

