Sondagens. PS à frente da AD nas eleições europeias

A vitória seria dos socialistas se as eleições europeias fossem agora. O partido de Pedro Nuno Santos ficaria à frente da coligação liderada pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, segundo a mais recente sondagem sobre as intenções de voto para o ato eleitoral de 9 de junho.

A sondagem da InterCampus foi feita para o Correio da Manhã com base em 605 entrevistas.

Segundo aquele jornal, o PS conta com 27,5% das intenções de voto, contra os 23,2% da Aliança Democrática, a coligação que venceu as legislativas e que volta a unir PSD e CDS nestas eleições.

Nas eleições anteriores, o PS teve 33,4% dos votos, PSD conseguiu 22% e o CDS 6,1%.

No entanto, a sondagem foi feita pouco depois de terem sido conhecidos os nomes dos cabeça de lista dos partidos (entre 18 e 23 de abril), portanto o efeito dos nomes dos candidatos terá ainda tido pouco efeito nas intenções de voto.

O Chega (que não esteve na corrida em 2019) conta com 10,7% das intenções de voto e mantém-se como terceira força política no panorama nacional. Logo de seguida, surge o Bloco de Esquerda, em quarto lugar, com 6,1% (em 2019 teve quase 10%). Já a Iniciativa Liberal alcança 3,6% (tiveram menos de 1% nas eleições anteriores).

A CDU e o PAN sofrem quedas: os comunistas descem para metade, com 2,7%, enquanto o PAN corre o risco de não eleger nenhum eurodeputado, já que alcança apenas 1,1% das intenções de voto.