"No CDS, não sentimos necessidade de revisitar heranças coloniais e deveres de reparação"

"No CDS, não sentimos necessidade de revisitar heranças coloniais, deveres de reparação que parecem importados de outros contextos fora do nosso quadro. A história é a história e o nosso dever é o futuro", disse o líder da bancada do CDS, Paulo Núncio, no discurso da cerimónia solene dos 50 anos do 25 de abril.

Núncio disse que "a lusofonia é uma dimensão importante da CPLP. No CDS queremos desenvolver a matriz lusófona".

As declarações aparecem um dia depois de no jantar de terça-feira com 29 correspondentes estrangeiros, o Presidente da República considerou ainda que Portugal deve pagar pelos crimes de escravatura da época colonial, altura em que o país traficou quase seis milhões de africanos.



Marcelo Rebelo de Sousa disse que Portugal “assume total responsabilidade” pelos erros do passado e que esses crimes, incluindo massacres coloniais, tiveram “custos”.

“Temos que pagar os custos”, disse Marcelo. "Há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos? Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos? Vamos ver como podemos reparar isso", acrescentou.