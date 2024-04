As onze frases que marcaram as comemorações do 25 de abril. Traição, wokismo e saudosistas

Nuno Xavier

25 abr, 2024 Vila Real 21:49

" Saudosistas são PERIGOSOS " ainda consegui ouvir através de uma televisão. Sendo SAUDOSISTA quem tem hábitos e ideais OBSOLETOS e ULTRAPASSADOS, porque razão VIMOS TODOS os ANOS sempre as mesmas CARAS nas comemorações do 25 de Abril, dizendo serem de ESQUERDA? A bota não bate com a perdigota. Porque razão TAMBÉM vejo FARDADOS e ou com BOINAS Militares dizendo que eram CONTRA a guerra colonial? Digo isto pelo seguinte: Minha Mãe entre os ANOS de 1969 e 1971 teve DOIS filhos, meus Irmãos, na guerra do ULTRAMAR. Em 1972 no mês de Novembro fui MOBILIZADO para cumprir serviço militar em Angola e estava colocado na Repartição de Mobilizados em Lisboa. Nesse fim de semana vim COMO LOUCO e disse a Minha Mãe que estava MOBILIZADO para Angola. Minha Mãe, olhou para mim a chorar abraçou-me e disse " também Tu meu filho?" Em Março de 1973 embarquei para Angola e regressei no dia 7 de Dezembro de 1974, um sábado. Com a ALEGRIA de MAIS UM REGRESSO FELIZ, a minha mala ficou onde a DESCARREGUEI. No dia seguinte, Domingo, Minha Mãe retirou a roupa civil e na MILITAR juntamente com a mala pegou-lhe fogo. QUEIMOU aquilo que durante CINCO ANOS lhe roubou a alegria. Durante esses ANOS, Minha Mãe nunca foi feliz, foi uma Mulher que se habituou a viver com a TRISTEZA. Essa tristeza foi-lhe DADA por GENERAIS e CORONÉIS com assinaturas de CAPITÃES. Passados 50 anos NÃO GOSTO de ver FARDAS com estas PATENTES. São USADAS pelos SAUDOSISTAS. Venham JOVENS para a DEMOCRACIA.