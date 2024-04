De relações cortadas. Marcelo diz que atuação do filho no caso das gémeas é "imperdoável"

Marcelo Rebelo de Sousa, disse na noite de terça-feira a jornalistas estrangeiros, que cortou relações com o filho, Nuno Rebelo de Sousa, por causa do caso das gémeas brasileiras que receberam tratamento no Hospital Santa Maria, em Lisboa, a uma doença grave. O medicamento custou ao Estado português quatro milhões de euros. O Zolgensma é dos remédios mais caros do mundo e as meninas são portadoras de uma doença rara, atrofia muscular espinhal (AME). A notícia foi avançada pelo "Correio Braziliense", segundo o qual o chefe de Estado lamentou a conduta "imperdoável" de Nuno. "Ele sabe que eu tenho um cargo público e político, e pago por isso", afirmou, mas disse, no entanto, que "há coisas piores na vida".

O corte de relações foi tão sério, segundo aquele jornal brasileiro, que, no último Natal, houve uma divisão na família. O Presidente passou a noite de 24 para 25 em casa, longe de vários dos netos. O distanciamento entre Rebelo de Sousa e o filho começou numa viagem do presidente do Brasil. Nuno Rebelo de Sousa havia marcado um encontro com vários políticos brasileiros para mostrar influência que detinha junto ao governo português. O Presidente da República contou que, quando soube quem estava por trás, ficou extremamente chateado e acabou se distanciando do filho. “Expliquei a um antigo presidente brasileiro, a presidentes de partidos, governadores que, se eu aceitasse que ele fosse, eles ficariam convencidos de que a melhor maneira de se chegar até a mim era através do filho. E o filho ficaria convencido de que a melhor maneira de chegar até eles era através de mim”, detalhou. “Isso aconteceu poucos meses antes das gémeas, o que mostrou o acerto da minha decisão (de romper com Nuno)”, acrescentou.