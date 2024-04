Marta Temido dada como hipótese para cabeça de lista do PS às europeias

A ex-ministra da Saúde, Marta Temido, é dada como forte hipótese para ser a cabeça de lista de candidatos do PS às europeias de junho. O nome da dirigente socialista tem sido avançado à Renascença por diversas fontes do partido como ideal para ser a principal cara dos socialistas nas eleições para o Parlamento Europeu.

O nome do ex- comissário europeu e antigo ministro do PS António Vitorino poderá estar cada vez mais afastado, com Temido a ganhar vantagem pelo facto de ser mulher. Fontes socialista justifica à Renascença que a ex-ministra da Saúde é "das mais populares" entre os antigos governantes de António Costa e que "na rua tem boa aceitação". A mesma fonte aponta que a "lista vai ser forte, com muita gente que passou pelo governo e com lugares cimeiros" na lista de candidatos.

Quanto a Francisco Assis, um dos apoiantes de primeira hora de Pedro Nuno Santos, poderá nem sequer constar da lista que esta segunda-feira à noite será votada pela comissão política do PS, o órgão de direção alargada do líder do partido.

A ex-ministra Adjunta Ana Catarina Mendes e o ex-ministro das Finanças Fernando Medina são dados como certos nos lugares cimeiros da lista de candidatos do PS à Europa, tal como avançou o Jornal de Notícias este domingo.

Pedro Nuno Santos já procedeu a diversos contactos com os atuais eurodeputados e anunciou uma renovação "quase total" da lista de candidatos do PS nas eleições de junho, como explicou à Renascença um destacado socialista.

A direção nacional do PS poderá ter em conta, segundo dizem diversos socialistas à Renascença, o facto de Pedro Marques ser atualmente o primeiro vice-presidente da bancada dos socialistas no Parlamento Europeu (os Socialists and Democrats) e Pedro Silva Pereira ser vice-presidente do Parlamento Europeu e poupar ambos à renovação da lista de candidatos do PS.









(em atualização)