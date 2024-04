PSD quer centristas "em plena forma" e PS ouviu discurso "pouco entusiasmante"

O ministro e vice-presidente do PSD Paulo Rangel considerou positivo existir um CDS-PP "em plena forma" e o deputado do PS João Paulo Rebelo classificou o discurso de Nuno Melo no 31.º Congresso como "pouco entusiasmante".

"Se há uma boa notícia sempre para o PSD é o CDS estar, digamos, em plena fora. E portanto obviamente que o CDS é diferente do PSD e ainda bem", salientou Paulo Rangel, no encerramento do 31.º Congresso do CDS-PP, em Viseu, na qualidade de ministro dos Negócios Estrangeiros, mas também de vice-presidente do PSD.

Interrogado sobre o facto de o antigo líder do CDS Manuel Monteiro ter afirmado na reunião magna que o partido não deve pedir desculpa por ser contra o aborto, tema que gerou polémica na campanha eleitoral e levou o líder da Aliança Democrática (AD) a esclarecer que o tema não estava em cima da mesa, Rangel voltou a dizer que "isso não está em causa".

Já sobre as eleições europeias de junho, Rangel respondeu que "não tem ideia" de qual será a lista apresentada pela coligação que junta sociais-democratas e centristas, a Aliança Democrática (AD), e que pediu a Luís Montenegro para "não interferir" na decisão, uma vez que já foi eurodeputado.