Nuno Melo revela que Governo vai organizar comemorações dos 50 anos do 25 de novembro

O presidente do CDS-PP revelou, este domingo, em Viseu, durante o discurso de encerramento do Congresso do CDS que o Governo vai criar uma Comissão para as comemorações nacionais dos 50 anos do 25 de novembro.

"Concertei com o primeiro-ministro que, no âmbito da Defesa e do Governo, criaremos uma Comissão para as comemorações nacionais dos 50 anos do 25 de novembro, plural e justa, com militares e civis", declarou Melo.

"Não esquecemos nunca que o 25 de novembro foi um movimento militar que salvou a democracia em Portugal", argumentou, lembrando também recentes declarações de Ramalho Eanes: "Há dois dias, o general e Presidente Ramalho Eanes dizia ´não percebo que estigmatizem e se esqueçam do 25 de novembro porque o 25 de novembro é a continuação do 25 de abril'.”



"Deixo-vos uma certeza: durante o ano de 2025, faremos justiça a esta data primordial e também ela fundacional da Democracia em Portugal", proclamou o líder do CDS.