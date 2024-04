IL aprova João Cotrim Figueiredo como cabeça de lista às europeias

Os nomes foram este domingo aprovados no Conselho Nacional da IL, uma reunião que decorreu numa unidade hoteleira do Porto.

Em comunicado, a IL anunciou que a João Cotrim Figueiredo se junta a vice-presidente do partido, Ana Martins, como número dois da lista, enquanto o terceiro posto ficou para António Costa Amaral, engenheiro e "responsável por vários programas e manifestos do partido", o quarto para o professor Paulo Alcarva, e o quinto para a independente Inês Gregório.

A Iniciativa Liberal aprovou este domingo o nome do seu ex-presidente João Cotrim Figueiredo como cabeça de lista do partido às eleições europeias de junho, com 47 votos a favor e duas abstenções.

A sessão também serviu para aprovar as linhas orientadoras do Manifesto Europeu da IL, um documento "a ser construído com contributos de membros de todo o partido" e que "assentará na ideia de que a Europa é o espaço privilegiado de liberdade no mundo", lê-se no comunicado enviado à agência Lusa.

"A liberdade que, para a IL, é condição essencial para o desenvolvimento das sociedades, para o crescimento das economias e, sobretudo, para a realização das pessoas. Por isso, é fundamental não dar a liberdade por adquirida. A IL lutará por aprofundar a liberdade nas suas quatro dimensões: a individual, a política, a económica e a social", acrescenta.

No discurso de abertura desde Conselho Nacional, o presidente da IL, Rui Rocha, numa fase da intervenção dedicada às eleições europeias, elogiou o cabeça de lista da IL, João Cotrim Figueiredo, que estava na primeira fila da sala.

Rui Rocha também fez um apelo à participação dos portugueses num ato eleitoral que considerou "muito importante" dado que, disse, "o papel da Europa é o papel da liberdade", mas "há muito quem fora da Europa e dentro da Europa se queira apropriar da democracia para perverter as suas regras e fazer politicas absolutamente iliberais".

"Estas eleições europeias são muito importantes. Quero fazer um apelo claro aos portugueses de que participem. Podem fazê-lo a 02 de junho, mediante inscrição em qualquer parte do país, e no dia 09 de junho em qualquer assembleia de voto do país", disse.