IL acusa Montenegro de "enorme propaganda" quando "não tem vontade real de mudar"

O presidente da IL acusou este domingo o Governo de fazer "uma enorme propaganda" sobre mudança de impostos, quando "não tem vontade real de mudar", contestando que as mexidas no IRS punam quem tem mais de 35 anos.

"Em agosto, o PSD mostrava uma pulsão para descer impostos. Dissemos que era muito pouco o que estava em causa. São cinco euros por mês para a generalidade das pessoas com rendimentos até 1.500 euros (...). A enorme pulsão do PSD para baixar impostos é uma enorme propaganda e não uma vontade real de mudar", referiu Rui Rocha.

No Porto, no discurso de abertura do Conselho Nacional, o líder da IL que dedicou a intervenção às eleições europeias e a medidas anticorrupção, começou por fazer um resumo dos primeiros dias de governação da AD.

"Estes primeiros dias trazem sinais preocupantes", resumiu, dando exemplo dos impostos e dos rendimentos.