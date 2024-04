Operação Influencer. PS diz que país merece "no mínimo" explicações

Depois das "consequências gravosas" da Operação Influencer, "no mínimo", o país merece explicações, defendeu o líder do PS. Pedro Nuno Santos disse ainda que, à medida que o tempo passa, parece não "haver matéria" no processo.

Opinião bem diferente tem o líder do Chega: há "uma pressão enorme" sobre a justiça para ilibar António Costa na Operação Influencer. André Ventura considera que isso é preocupante e defendeu uma investigação política no parlamento. Já na IL, pede-se cautela com "conclusões precipitadas" quanto ao acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, conhecido na quarta-feira, enquanto que no BE considera-se que as explicações da PGR sobre o envolvimento de António Costa em todo o processo são insuficientes.

Na quarta-feira, a Relação considerou que não há indícios (ou, pelo menos, o Ministério Público não conseguiu apresentá-los) de que Diogo Lacerda Machado tenha exercido influência sobre António Costa, segundo um acórdão que não está diretamente ligado à certidão extraída da Operação Influencer, aquela onde o antigo primeiro-ministro está a ser investigado. O acórdão rejeitou o recurso do Ministério Público no processo da Operação Influencer e decidiu reduzir as medidas de coação de dois arguidos.

"No mínimo", explicações

O secretário-geral do PS exigiu "no mínimo" explicações sobre o processo da Operação Influencer, que considera ter tido "consequências gravosas" não só para António Costa, mas para o país. "É a democracia que está em causa, o mínimo que se exige são explicações ao povo português, é esse o mínimo a que temos direito quando, num caso destes, tivemos um Governo apoiado por uma maioria absoluta deixou de o ser", afirmou Pedro Nuno Santos aos jornalistas no Parlamento. O líder do PS afirmou que, "à medida que o tempo vai passando, aquilo que pelo menos aparenta é que não há matéria neste processo".

"Mas houve consequências, consequências gravosas, não só para o cidadão António Costa, mas para o país", considerou. Pedro Nuno Santos recordou que o anterior Governo do PS tinha maioria absoluta "e caiu" e "obviamente que António Costa como cidadão e ex-primeiro-ministro merece ser ouvido e merece que o processo avance".

"Ninguém está acima do escrutínio, ninguém está acima da crítica, ninguém está isento de ter de dar explicações em matérias com a importância que esta tem para a vida democrática do nosso país", afirmou, numa curta declaração, sem concretizar se dirige este pedido de explicações à procuradora-geral da República.

Há "uma pressão enorme" sobre a justiça para ilibar António Costa



Já André Ventura, que falava aos jornalistas no Jardim da Praça do Império, em Lisboa, considerou que "fica evidente um entendimento diferente" entre o Ministério Público e os juízes da Relação que assinam o acórdão, mas defendeu que esta é uma decisão sobre medidas de coação e não sobre a investigação em si. "Há um sinal preocupante, uma pressão enorme da sociedade civil, quer de setores ligados ao PS, quer de setores ligados a várias instituições, para ilibar António Costa, coisa que não aconteceu com outros políticos e outros processos", disse, questionando porque não existiu esta pressão, por exemplo, em relação ao antigo primeiro-ministro José Sócrates.

Ventura considerou que "parece haver uma espada sobre o tribunal" a pedir a absolvição rápida de Costa "para ele poder ir para o Conselho Europeu", mas disse não incluir o Presidente da República entre estes setores que pressionam a justiça. "Temos de ter uma justiça de igual para todos, há pessoas à espera há dez anos", defendeu, em declarações aos jornalistas no Jardim da Praça do Império, em Lisboa.

O líder do Chega considerou que, independentemente do que venham a ser as conclusões judiciais, há suspeitas políticas neste campo, que envolve a construção de um centro de dados (Data Center) na zona industrial e logística de Sines pela Start Campus. Por isso, irá propor uma comissão parlamentar de acompanhamento (não de inquérito) -- semelhante à que se constituirá para os fundos comunitários -- para investigar os "negócios de milhões do lítio e do hidrogénio".

Questionado se a procuradora-geral da República não deve tirar consequências depois deste acórdão, Ventura defendeu que "o Ministério Público tem de ter autonomia e independência para fazer o seu trabalho".