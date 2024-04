Montenegro defende continuidade da política de coesão "nos próximos anos"

Luís Montenegro defendeu, esta quinta-feira, a continuidade da política de coesão da União Europeia (UE) "nos próximos anos". O Conselho Europeu, que terminou esta tarde, foi marcado por um debate sobre a competitividade e o financiamento da economia da União Europeia.

Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro disse que defendeu, perante os restantes líderes da UE, a "necessidade de mantermos uma política de coesão nos próximos anos, que possa garantir que ninguém fica para trás e que as economias que carecem de uma ajuda suplementar continuarão a ter meios para chegar à linha da frente".

A cimeira do Conselho Europeu que decorreu esta quarta e quinta-feira, em Bruxelas, debateu um relatório do antigo primeiro-ministro italiano, Enrico Letta, sobre o futuro do mercado interno da União Europeia e o corte da diferença de financiamento em comparação com os Estados Unidos da América (EUA) e a China. Em cima da mesa estiveram a união do mercado de capitais, a harmonização dos impostos para as empresas e um acordo para a competitividade que, segundo a "Euronews", dividiram os países europeus.