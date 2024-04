Meta levanta restrições à conta de Facebook do Chega

O partido Chega informou, esta quarta-feira, que “a Meta levantou a restrição à conta do Chega o Facebook”, depois de ter anunciado que a conta seria restringida por ter desrespeitado os padrões de comunidade da rede social.

O partido informou, contudo, que a direção vai manter a ação judicial contra a Meta porque, segundo justificam, a página de Facebook de André Ventura continua com restrições, mesmo fazendo partilhas de publicações diárias.



Durante o fim de semana, o Chega tinha anunciado que a conta oficial do partido no Facebook iria ser restringida durante um período de 10 anos.

Contudo, apesar de em comunicado o partido referir que a Meta “bloqueia a página do Chega”, a restrição não implicou a suspensão ou bloqueio da conta - que se manteve sempre ativa - ou partilhas de outras contas, mas sim a impossibilidade de publicar vídeos ou imagens, já que a conta também conseguia realizar publicações de texto. Em reação, André Ventura tinha classificado a decisão como "inadmissível censura" e "incompreensível".

A mensagem que surgiu na conta do partido referia: “A tua conta está restringida durante 3649 dias. A atividade da tua conta desrespeitou os nossos Padrões de Comunidade. Portanto, não podes executar uma ou várias acções habituais.”



De acordo com as condições do Facebook, se a rede social remover "várias partes de conteúdo do teu perfil, página ou grupo num curto período de tempo", apenas realizará "uma restrição de curto prazo na tua conta". "No entanto, se removermos publicações adicionais que violem os Padrões da Comunidade no futuro, continuarás a receber restrições adicionais", lê-se ainda.