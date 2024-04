Europeias. Primárias do Livre voltam a ser abertas a membros e externos

O Conselho de Jurisdição do Livre decidiu esta quarta-feira à noite reverter a restrição do direito de voto na segunda volta das primárias para as europeias a apenas membros, considerando que "não foram apuradas condutas concretas que traduzam uma viciação do processo".

Esta decisão, à qual a Lusa teve acesso, foi tomada pela Comissão de Ética e Arbitragem, que integra a Jurisdição do partido, que determinou que "a segunda volta das primárias devem permitir o voto não só de membros e apoiantes, mas também daqueles que se inscreveram no processo eleitoral, nos termos previstos no Regulamento de Primárias do Livre".

O órgão interno deliberou que, neste caso, "não foram apuradas quaisquer condutas concretas que traduzam uma viciação do processo eleitoral".

A votação para a segunda volta entre seis candidatos terá assim início esta quinta-feira.

O Livre restringiu na terça-feira o voto na segunda volta das primárias para as eleições europeias a apenas membros e apoiantes (ou seja, militantes) por considerar que existiram "fortes indícios de viciação" do processo por cidadãos que não integram o partido.