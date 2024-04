Conselho Nacional do PSD vai votar novo nome da AD para as europeias

A direção do PSD quer mudar o nome da coligação com o CDS e o PPM para as eleições europeias de 9 de junho. A proposta, que vai ser levada à discussão no Conselho Nacional do PSD, é AD – Aliança Democrática.

“Aprovação da alteração da denominação da Coligação Eleitoral para a Eleição ao Parlamento Europeu para “AD – ALIANÇA DEMOCRÁTICA” é um dos pontos da agenda do Conselho Nacional do PSD que reúne na segunda-feira, dia 22 de abril.

Nas últimas eleições legislativas a coligação alertou, durante a campanha, para a confusão que muitos eleitores podiam fazer com o outro partido, a Alternativa Democrática Nacional (ADN) e no próprio dia das eleições a coligação apelou mesmo à Comissão Nacional de Eleições que alertasse para as semelhanças. No boletim de voto a AD aparecia apenas como Aliança Democrática, com as siglas dos três partidos, PSD, CDS e PPM.

A reunião do Conselho Nacional do PSD vai ainda aprovar a lista dos candidatos às eleições europeias de 9 de junho. Apesar de Rui Moreira ser apontado como uma hipótese para ser o primeiro nome da lista, no PSD ninguém abre o jogo. Mas há pelo menos duas certezas, a renovação dos nomes e um cabeça de lista diferente, porque desde 2009 que Paulo Rangel é o primeiro nome candidato ao Parlamento Europeu.

Mas há mais saídas, porque há outros ex-eurodeputados que estão agora no Governo. É o caso dos ministros Maria da Graça Carvalho e José Manuel Fernandes, e da secretária de Estado Cláudia Aguiar.

Em 2019, nas últimas eleições europeias, o PSD concorreu sozinho e teve o pior resultado de sempre, menos de 22 por cento - elegeu seis eurodeputados.

[notícia atualizada às 20h53]