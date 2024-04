Palestina e crise no Médio Oriente na agenda do primeiro encontro entre Montenegro e Sánchez

Luís Montenegro encontra-se esta segunda-feira com o presidente do Governo espanhol, dois dias depois do ataque do Irão a Israel e numa altura em que Pedro Sánchez está em campanha pela Europa para conquistar apoios que permitam o reconhecimento do estado da Palestina. Ainda na sexta-feira, esteve em Oslo e em Dublin. Esta tarde recebe, no Palácio da Moncloa, o seu homólogo português.

Na semana passada, o governo de Madrid revelou que o chefe do Governo espanhol vai "partilhar a sua preocupação pela situação de Gaza e a necessidade de impulsionar o reconhecimento da Palestina como Estado" com líderes europeus, entre os quais Luis Montenegro.

"O que queremos é travar o desastre humanitário em Gaza e contribuir para o início quanto antes de um processo político de paz que leve à materialização da solução dos dois Estados”, disse a porta-voz do Governo espanhol a semana passada.

Questionado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, sobre esta posição no debate preparatório do Conselho Europeu, no Parlamento, Luís Montenegro afirmou que o Governo mantém a posição do anterior executivo, a defesa de dois Estados e a pretensão da Palestina em adquirir o estatuto de pleno direito nas Nações Unidas.

“O Governo português mantém esta posição (a solução de dois Estados) e vemos com bons olhos a pretensão da Palestina em adquirir o estatuto de membro pleno da ONU, que ultrapassa o estatuto de observador que tem neste momento”, disse Luis Montenegro, no Parlamento.