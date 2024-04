Ministra do Ambiente e Energia preocupada com tensão no Médio Oriente

A ministra do Ambiente e Energia mostrou-se, esta segunda-feira, preocupada com a tensão que se vive no Médio Oriente e o eventual impacto que os mais recentes desenvolvimentos possam ter no setor da energia.

Maria da Graça Carvalho assegura que Portugal tem boas reservas de gás e petróleo, mas um possível cenário de conflito entre Irão e Israel causa apreensão.

"Há aqui uma preocupação com o que se está a passar no Médio Oriente e como é que isso pode ter efeito nos preços da energia", explica, aos jornalistas, em Bruxelas. "Estamos muito preocupados", assegura.

No entanto, diz a ministra, as reservas de Portugal "estão bem". "Estão praticamente cheias, tanto de gás como de petróleo".

Apesar de lembrar que a gestão de crises energéticas é, agora, mais fácil, a ministra admite estar preocupada.

A abrir a tensão no Médio Oriente e as preocupações da ministra do Ambiente com um eventual impacto no setor da energia.

Maria da Graça Carvalho assegura que Portugal tem boas reservas de gás e petróleo, mas um possível cenário de conflito entre Irão e Israel causa apreensão.

Apesar de lembrar que a gestão de crises energéticas é agora mais fácil, a ministra admite estar preocupada. "Há ajudas aos consumidores e às empresas e há muita liberdade aos estados membros de atuar", relembra.