Rui Rocha. Programa da AD "é melhor do que o do PS", mas fica "aquém do necessário"

O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, afirma que o programa do Governo “é melhor” do que os que foram apresentados pelo PS, mas que há áreas em que fica “aquém do necessário”, no arranque, esta quinta-feira, da discussão do programa do Governo no Parlamento.

Rocha disse mesmo que o programa é uma “desilusão”, nomeadamente o “crescimento económico”. Na questão salarial, a IL considera que 1.750 euros de salário médio em 2030, fará com que pouco se recupere em termos de capacidade de compra neste período.

Em relação às metas que a AD tinha no programa e avisa que “não é com este programa que vão cumprir a meta para 2025 e 2026”. Já em relação à descida de impostos considera que este Governo devia ter uma descida de impostos “mais ambiciosa”.



Em relação às medidas fiscais do Governo, e tendo como base o IRS Jovem, Rui Rocha entende “que esta descida devia ser para todos”.

“Aquilo que o Governo está a dizer às gerações acima dos 35 anos é que o desagravamento fiscal vai ser mínimo”, afirma.