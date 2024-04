Montenegro. "O Governo não quer favores do PS", mas quer compromisso com o país

“O Governo não quer favores do PS. O PS tem é o dever de cumprir o seu compromisso com o país”, disse o primeiro-ministro, Luís Montenegro, em resposta à intervenção do deputado socialista Mendonça Mendes, na abertura do debate do programa de Governo, esta quinta-feira à tarde.

Luís Montenegro em resposta a Mendonça Mendes quis esclarecer qual o propósito que tem. "Acha que quis tomar posse para dizer que sou primeiro-ministro? Quis tomar posse para executar o programa. É assim difícil perceber?", questionou.

O líder do Executivo diz que tem "falado pouco" para se concentrar "naquilo que é importante".

"Houve duas eleições antecipadas no espaço de dois anos. Há um governo que saiu da escolha dos portugueses nas eleições, que se propõe a executar um programa e o Parlamento deve decidir se rejeita ou não rejeita esse programa. Não rejeitando, ainda que com o voto do PS, seja ele qual for, significa que confere ao Governo a possibilidade deste iniciar funções para executar o programa, não é só para tomar posse", argumentou.

Antes, já Pedro Nuno Santos desafiou o primeiro-ministro, Luís Montenegro, a apresentar uma moção de confiança ao programa de Governo.