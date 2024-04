​Hugo Soares diz que “não há risco” de Passos substituir Montenegro

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, considera que “não há risco absolutamente nenhum de o país mudar de primeiro-ministro nem de o PSD de liderança”.



Hugo Soares reage, deste modo, em declarações ao “Hora da Verdade”, da Renascença e Público, à pergunta sobre se há o risco de Passos Coelho querer liderar o PSD se Luís Montenegro não conseguir aprovar o seu orçamento ou haver algum golpe interno.

Para Hugo Soares, um cenário deste tipo “não existe”, trata-se de uma “efabulação”

“O PSD terá eleições brevemente porque acaba o mandato [do atual presidente] e qualquer candidato se pode apresentar. Não me parece que seja razoável, atendendo às circunstâncias que são comummente conhecidas. O presidente do PSD ganhou todas as eleições em que participou como líder do partido”.

Nesta entrevista, o líder parlamentar do PSD diz que na sua mais recente intervenção, no lançamento de um livro, “Pedro Passos Coelho quis dizer” aquilo que o PSD tem dito sempre, ou seja, que está “disponível para, na dialética parlamentar, dialogar com todos os partidos”.

Hugo Soares garante que recentes elogios de Passos Coelho a André Ventura não causam “desconforto absolutamente nenhum” e sublinha que Ventura “se aproveita de algumas declarações de Pedro Passos Coelho” para se autopromover.

“Faz parte do jogo político e do jogo partidário por parte de André Ventura. Convivo com isso com muita naturalidade.”