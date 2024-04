"De mudança, mas de diálogo". Programa do Governo tem 60 medidas de outros partidos

Um programa de Governo “de mudança, mas de diálogo”. Foi assim que o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, apresentou o documento que foi entregue esta quarta-feira, na Assembleia da República (AR), depois de aprovado em Conselho de Ministros.

"No espirito de dialogo que temos vindo a falar, e que praticamos, este programa de Governo contém várias dezenas de propostas de outros partidos, que constam de outros programas eleitorais, e que não constavam do programa eleitoral da Aliança Democrática. São pelo menos 60 medidas que vêm de programas eleitorais de todos os outros partidos com assento parlamentar", anunciou.

"Porque ouvimos, estamos atentos e percebemos a escolha dos portugueses. Naturalmente que o programa de Goveno tem por base o programa eleitoral da AD, mas incorpora dezenas de medidas que coincidem com outros programas", esclareceu o ministro.

Um país "mais justo e solidário", mas também "mais rico e competitivo": é assim que Leitão Amaro define o Programa de Governo, demonstrando também um "empenho muito grande" no combate à corrupção. Leitão Amaro anunciou também a atualização do Programa de Estabilidade, que será entregue na Assembleia da República na próxima segunda-feira. Já a Lei das Grandes Opções, esclareceu, será apresentado nos próximos três meses.