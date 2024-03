Paulo Rangel, um eurodeputado (com currículo) ao leme dos Negócios Estrangeiros

Paulo Rangel ministro dos Negócios Estrangeiros no Governo de Luís Montenegro.

O social-democrata foi líder parlamentar do PSD, candidato derrotado à liderança do partido e atualmente era eurodeputado e vice-presidente do Partido Popular Europeu.

Foi comentador do programa Casa Comum, da Renascença, fazendo contraponto com os socialistas Francisco Assis e José Luís Carneiro.