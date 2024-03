Médicos querem negociações "o quanto antes" com nova ministra

“A Fnam cumprimenta a nova ministra da Saúde e esperamos que faça um bom mandato e com bons resultados. Esperamos que tenha a visão correta para o Serviço Nacional de Saúde, que privilegie o diálogo com todas as classes profissionais e com os médicos, e que seja possível iniciar uma negociação, mal seja possível, uma negociação séria, transparente, sem manipulação e jogos de bastidores, que foi a estratégia seguida pela anterior equipa ministerial de Manuel Pizarro”, afirma Joana Bordalo e Sá.

A presidente da Fnam defende “negociações o quanto antes” e reivindica “salários justos para os médicos” e melhores “condições de trabalho para que doentes possam ter os melhores cuidados de saúde”.

Por seu lado, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), através do presidente Nuno Rodrigues, promete lealdade no diálogo com a ministra Ana Paula Martins.