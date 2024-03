Margarida Balseiro Lopes vai assumir novo Ministério da Juventude e Modernização

A vice-presidente do PSD Margarida Balseiro Lopes vai assumir o Ministério da Juventude e Modernização, que não existia no anterior executivo. A lista de ministros do novo Governo foi esta quinta-feira proposta por Luís Montenegro e aceite pelo Presidente da República.

Margarida Balseiro Lopes, 34 anos, é licenciada em Direito, foi deputada entre 2015 e 2022 e ocupa uma das seis vice-presidências da direção do PSD.

Foi líder da Juventude Social-Democrata entre 2018 e 2020 e, atualmente, trabalha numa empresa multinacional de auditoria e consultoria.

Como deputada, integrou várias comissões parlamentares, com destaque para a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto.