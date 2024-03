Ana Paula Martins. Antiga bastonária dos Farmacêuticos é a nova ministra da Saúde

A antiga bastonária da Ordem dos Farmacêuticos Ana Paula Martins vai ser a ministra da Saúde do XXIV Governo Constitucional, liderado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Ana Paula Martins abraça a pasta da Saúde depois de em dezembro se ter demitido do cargo de presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte.

A proposta de nomeação de Ana Paula Martins consta de uma nota no portal da Presidência da República, divulgada após o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, ter aceitado a lista de ministros do XXIV Governo Constitucional entregue pelo primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro.

Ana Paula Martins, 58 anos, foi vice-presidente do PSD na anterior direção liderada por Rui Rio e assumiu na terça-feira o lugar de deputada, depois de ter integrado as listas da Aliança Democrática como número três por Lisboa, logo a seguir ao presidente Luís Montenegro e ao líder parlamentar Joaquim Miranda Sarmento.

A tomada de posse do primeiro-ministro e dos ministros do XXIV Governo Constitucional irá decorrer na terça-feira, pelas 18h00, no Palácio da Ajuda. Dois dias depois, no mesmo local e à mesma hora, tomarão posse os secretários de Estado.