Ventura para Montenegro: "Com o Chega não contarás"

O líder do Chega garantiu esta quarta-feira ao primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, que não vai contar com o seu partido neste ciclo político e vai ter de governar com o PS, após várias forças políticas o terem acusado de bloqueio institucional.

No período de intervenções após o discurso do novo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, André Ventura considerou que, na composição para a mesa do parlamento, o PSD tinha a escolha de "ou fazer uma convergência à direita, ou escolher os parceiros de sempre de viagem", numa alusão ao PS.

"Hoje, Luís Montenegro escolheu e não teve dúvidas: o caminho é governar com o PS, é fazer acordo com o PS. Luís Montenegro, cara a cara te digo: governarás com o PS, porque com o Chega não contarás neste ciclo político", disse, perante um longo aplauso da sua bancada.

Esta intervenção de André Ventura surgiu depois de a maioria dos partidos ter acusado o Chega de fazer um bloqueio institucional ao chumbar o nome de José Pedro Aguiar-Branco para a presidência do parlamento.

O futuro líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, foi o único que não abordou diretamente esse impasse, dirigindo a Aguiar-Branco felicitações, mas "também boa sorte no desempenho das suas funções", e pedindo que todas as bancadas saibam "honrar o sentido de confiança" dos portugueses.

O compromisso do PSD é "com as pessoas concretas, com aquelas a quem pouco lhe diz a trica política", garantiu.