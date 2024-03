PS diz que nunca foi contactado pelo PSD e destaca que Assis "ganhou duas vezes"

O líder parlamentar socialista afirmou que o PS nunca foi contactado pelo PSD para um acordo sobre a presidência do parlamento e recusou antecipar o que fará, apesar de realçar que Francisco Assis "ganhou duas eleições".

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, Eurico Brilhante Dias salientou que o grupo parlamentar do PS "jamais, em momento algum, foi contactado por outro grupo parlamentar, em particular o grupo parlamentar do PSD, para fazer qualquer acordo quanto a um candidato a presidente da mesa da Assembleia da República".

O líder parlamentar do PS referiu que os socialistas apresentaram as suas candidaturas para a mesa do parlamento - "um vice-presidente, um secretário e dois vice-secretários" - e inicialmente optaram por não indicar qualquer nome para a presidência porque havia "um acordo público entre a Aliança Democrática (AD) e o Chega".

"Esse acordo público foi divulgado ainda ontem [segunda-feira] e hoje, devo dizer não sem surpresa, o senhor deputado Aguiar-Branco não foi eleito, numa rutura evidente do acordo das negociações entre a AD e o Chega", frisou.

Foi apenas, prosseguiu, "perante a incerteza e pelo facto evidente de esse acordo ter soçobrado aos olhos dos portugueses que o PS apresentou um candidato", Francisco Assis, que "ganhou duas votações".

"Qualquer tentativa de envolver o PS nas negociações, nos acordos prévios, é uma tentativa que não respeita a verdade e aquilo que aconteceu no dia de ontem e no dia de hoje", defendeu.

Questionado se o PS está aberto para negociações com o PSD, Brilhante Dias destacou apenas que as bancadas deram o acordo para que as candidaturas possam ser apresentadas até esta quarta-feira às 11:00, sendo depois votadas às 12:00.

Interrogado se o PS pretende manter a candidatura de Francisco Assis, o líder parlamentar socialista respondeu: "Eu não posso adiantar mais do que isto, sublinho apenas que o nosso camarada Francisco Assis ganhou duas eleições.".

O parlamento vai voltar a reunir-se na quarta-feira às 12:00 para uma nova votação para o cargo de presidente da Assembleia da República, após três tentativas falhadas esta terça-feira, podendo ser apresentadas candidaturas até às 11:00.